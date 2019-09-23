Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

 Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года

Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

 Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»

Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»
Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

Военные провели пуски ракет комплексов С-400 в Бурятии

 Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года

Сокращение числа госслужащих начнется с 2020 года
Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

 Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

Военные США, Украины и Румынии выполнят наблюдательный полет над территорией РФ

 Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»

Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»
3:12   23 Сентября 2019
Весь мир

Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»

Пентагон извинился за угрозу бомбардировки миллениалов, решивших «штурмовать» «Зону-51»

Пентагон извинился за опубликованную его сотрудником в Twitter угрозу бомбардировки участников так называемого штурма «Зоны-51», засекреченной базы ВВС США Homey Airport в штате Невада, пишет портал Business Insider.

 

Данная угроза появилась 20 сентября в Twitter одного из медийных сервисов Министерства обороны США (Defense Visual Information Distribution Service — DVIDSHub) и относилась к участникам бутафорского штурма, преимущественно рожденным в конце XX века — миллениалам.

К фотографии тяжелого бомбардировщика B-2 Spirit была пикреплена следующая фраза: «Миллениалы в случае попытки рейда на «Зону-51» сегодня увидят последним в своей жизни вот это».

Впоследствии этот твит был удален, а на его месте появились извинения: «Сотрудник DVIDSHub прошлой ночью разместил твит, который ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Этот твит был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку».

Напомним, в июле 2019 года порядка двух миллионов пользователей Facebook заявили о намерении 20 сентября проникнуть на территорию «Зоны-51», где, по убеждению сторонников теории заговоров, военные прячут доказательства существования инопланетян.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #пентагон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...