Последнюю в истории ракету «Союз-ФГ» вывезут на стартовую площадку Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ», запуск которой станет последней, будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур в понедельник. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Роскосмос.

Пресс-служба госкорпорации сообщает, что ракета будет вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на первой стартовой площадке, называемой «Гагаринский старт». Ожидается, что это случился в районе 5:00 мск. Ожидается, что ракета будет освящена во вторник.

Пуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым «Союз МС-15» запланирован на среду. Корабль доставит новый экипаж на МКС в 22:45.

Запуск ракеты станет семидесятым по счету и заключительным стартом в истории данной ракеты. Начиная со следующего года, космонавтов будут запускать на новых ракетах «Союз-2.1а».

В «Союзе-ФГ» в системе управления используются украинские компоненты. Ожидается, что в ноябре Россия перестанет использовать ракеты с украинскими комплектующими.