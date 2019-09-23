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2:34   23 Сентября 2019
Россия

Кудрин после интервью Шойгу признал оборонные расходы «разумными»

Кудрин после интервью Шойгу признал оборонные расходы «разумными»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин после выхода интервью министра обороны Сергея Шойгу объяснил в Twitter свою позицию относительно расходов на оборону.

Ранее Шойгу во время интервью «МК» спросили, как он воспринимает периодические заявления Кудрина о том, что «нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России». Министр обороны ответил, что отечественным экономистам следует думать, как повысить доходы, а не бояться больших расходов, и напомнил, что ВС РФ уже сократили почти вдвое.

Кудрин заявил в Twitter, что «президент уже привел расходы на оборону к разумной величине», и теперь главной целью является эффективность. Он добавил, что ранее уже упоминал об отсутствии необходимости дальнейшего снижения оборонных расходов.

Напомним, Кудрин не раз подвергал критике чрезмерные, на его взгляд, траты на оборону.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #минобороны #шойгу #кудрин #оборона #счетная палата

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