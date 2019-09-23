Российский турист утонул на Кипре

Российский турист утонул на кипрском пляже Протарис. Об этом сообщает местный телеканал Sigma TV.

Инцидент произошел около 17:00 (время со впадает с московским).

По данным поликии Кипра, 67-летнего россиянина без сознания спасатели достали из воды и оказали первую помощь. В результате его привезли в больницу, где медики констатировали смерть.

Причины его смерти выясняются.

За минувший четверг это уже третий случай гибли на воде. Так, в воскресенье на турецких территориях в море утонул грек-киприот. В курортном Айя-Напе скончался 80-летний турист из Австралии.

Одиннадцатого сентября сообщалось, что в Таиланде турист из России утонул в районе пляжа Карон на острове Пхукет. Тайским спасателям удалось доставить 60-летнего мужчину на берег, однако тот был уже без сознания. Тело россиянина направлено медикам для установления точной причины смерти.