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2:25   23 Сентября 2019
Весь мир

Российский турист утонул на Кипре

Российский турист утонул на Кипре

Российский турист утонул на кипрском пляже Протарис. Об этом сообщает местный телеканал Sigma TV.

Инцидент произошел около 17:00 (время со впадает с московским).

По данным поликии Кипра, 67-летнего россиянина без сознания спасатели достали из воды и оказали первую помощь. В результате его привезли в больницу, где медики констатировали смерть.

Причины его смерти выясняются.

За минувший четверг это уже третий случай гибли на воде. Так, в воскресенье на турецких территориях в море утонул грек-киприот. В курортном Айя-Напе скончался 80-летний турист из Австралии.

Одиннадцатого сентября сообщалось, что в Таиланде турист из России утонул в районе пляжа Карон на острове Пхукет. Тайским спасателям удалось доставить 60-летнего мужчину на берег, однако тот был уже без сознания. Тело россиянина направлено медикам для установления точной причины смерти.

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Автор: Олег Королев
#кипр #российский турист

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