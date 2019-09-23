Делегация США не планирует встреч с иранскими дипломатами на полях 74-й сессии ГА ООН

Встреч американских и иранских дипломатов на полях 74-й сессии Генеральной Ассамбели ООН на данный момент не запланировано. Об этом сообщила высокопоставленный представитель Госдепа на брифинге по программе участия главы ведомства Майкла Помпео в мероприятии.

Представитель Госдепартамента сообщила, что будет лично отслеживать «дезинформацию, которую распространяет Иран». По его словам, встреч на данный моет не запланировано.

На вопрос о выдаче виз для иранской делегации 74-й сессии Генассамблеии ООН дипломат ответила, что не может предоставить точных сведений. Однако, она отметила, что число получивших визы - более 50 человек.

При этом представитель Госдепа не смогла овтетить на вопрос о том, намерн ли Вашингтон созвать в ближайшие дни заседание СБ ООН по ситуации вокруг нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.