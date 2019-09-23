Часы Breguet похищены у депутата от партии Порошенко возле киевской мэрии

Украинский депутат от партии «Солидарность» бывшего лидера страны Петра Порошенко Георгий Ясинский сообщил в полицию, что у него украли часы возле здания мэрии в Киеве, пишет Strana.ua.

Уточняется, что карманники действовали прямо на улице, незаметно сняв с руки политика часы марки Breguet и исчезнув в толпе.

Люди, близкие к депутату, рассказали, что такие часы в среднем стоят 31,5 тысячи долларов, почти как однокомнатная квартира в Киеве.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.