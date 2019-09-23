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1:41   23 Сентября 2019
Россия

Названы российские регионы с наибольшим ростом зарплат

Названы российские регионы с наибольшим ростом зарплат

Эксперты посчитали рост зарплат в российских регионах за последние полгода. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследование «РИА Рейтинг».

Рейтинговая таблица составлена на основе официальных данных Росстата. Так, эксперты установили, что в этом году зарплата росла во всех субъектах РФ. В частности, по сравнению с прошлым годом среднемесячная номинальная зарплата выросла на 7,1 процента и составила 46, 2 тысячи рублей.

При этом темпы роста оплаты труда существенно разнятся. В частности, в Костромской области зарплаты выросли на 14,7 процента, в Туве - на 12,4 процента. Рост на 10 процентов и более также зафиксирован в Магаданской области, Севастополе, а также Сахалинской, Кемеровской и Липецкой областях.

При этом в ЯНАО и Петербурге рост зарплат не превысил 3,5 процента. Эксперты отмечают, что зарплата в данных регионах все еще остается высокой.

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Автор: Олег Королев
#зарплаты

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