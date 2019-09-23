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1:25   23 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии

Российские военные инспекторы проведут проверку одного из районов Латвии, где проходят учения. Об этом сообщает газета МО РФ «Красная звезда».

Отмечается, что с 24 по 27 Латвия запросила Армению о проведении на ее территории инспекции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. В ответ Ереван дал свое согласие. В данном районе дислоцируются российские военные объекты.

Газета сообщает, что с понедельника по четверг группа российских инспекторов проверит один из районов Латвии. Его размеры составляют 16 тысяч квадратных километров.

Ожидается, что российские военные инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в данном районе формирования, а также проводимой военной деятельности. В частности, речь идет о совместных сухопутных учениях «Серебряная стрела 2019», проводимых Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей, Словакией, Чехией, Албанией, Черногорией, Испанией, Канадой и Италией.

Военные РФ также намереваются проинспектировать район Дании, площадь которого составляет также 16 тысяч километров.

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Автор: Олег Королев
#латвия #учения нато #военные инспекторы

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