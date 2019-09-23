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1:30   23 Сентября 2019
Весь мир

Saudi Aramco затратит месяцы на восстановление своих объектов после атаки

Saudi Aramco затратит месяцы на восстановление своих объектов после атаки

Саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco понадобятся месяцы, а не максимум 10 недель, чтобы вернуть на прежний уровень мощности объектов, подвергшихся нападению беспилотников и ракет, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Саудовской Аравии и подрядчиков Saudi Aramco.

 

По информации источников издания, в последние дни от Saudi Aramco подрядчикам, в том числе американской General Electric, поступает множество телефонных звонков, факсов и электронных писем с призывами к срочной помощи. Компания просит не экономить на отправке запчастей, необходимых для ремонта пострадавших при атаке предприятий, и обещает восполнить все затраты. WSJ пишет, что работы могут обойтись Саудовской Аравии в «сотни миллионов долларов».

«Мы по-прежнему лихорадочно ведем поиск запчастей. Картина реально не такая благоприятная, как можно подумать», — цитирует газета одного из саудовских источников.

Напомним, объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября подверглись нападению, ответственность за которое взяли на себя йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах». Вследствие инцидента добыча крупнейшего мирового экспортера нефти снизилась на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки. К вечеру 17 сентября была восстановлена половина из утерянных объемов производства.

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Автор: Мария Милкевич
#саудовская аравия #saudi aramco

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