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1:07   23 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украинские силовики обстреляли юг ДНР

Украинские силовики обстреляли юг ДНР

ВСУ обстреляли из артиллерии два села на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства ДНР в СЦКК, украинские силовики в последний раз использовали артиллерию на территории республики около двух недель назад.

Представитель республики сообщил, что со стороны вооруженных формирований Украины были выпущены сорок четыре снаряда калибром 152 миллиметра в сторону сел Павлополь (под контролем Киева) и Дзерэинского (под контролем ДНР). По селам Гнутово (под контролем Киева) и Октябрь (под контролем ДНР), был выпущен 31 снаряд 12 миллиметра.

Он также добавил, что обстрел шел около получаса.

Ранее представитель ДНР сообщил, что украинские силовики противодействуют мониторингу миссии ОБСЕ на востоке Украины.

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Автор: Олег Королев
#украина #всу #днр

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