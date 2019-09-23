Видеозапись падения боевой машины ВДВ на учениях оказалась в интернете

Момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании в ходе учений «Центр-2019» попал на видео.

Инцидент произошел во время масштабных военных учений Оренбургской области. Техника была «сброшена» с самолетов Ил-76. Однако, два парашюта, находящихся на машинах, не раскрылись.

На опубликованной в интернете видеозаписи видно, как боевая машина падает с большой высоты и разрушается при контакте к землей.

Минобороны РФ уточняет, что в результате произошедшего никто не пострадал. В разбившихся автомобилях не было экипажа. На данный момент выясняются причины инцидента.