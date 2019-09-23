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0:38   23 Сентября 2019
Весь мир

Видеозапись падения боевой машины ВДВ на учениях оказалась в интернете

Видеозапись падения боевой машины ВДВ на учениях оказалась в интернете

Момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании в ходе учений «Центр-2019» попал на видео.

Инцидент произошел во время масштабных военных учений Оренбургской области. Техника была «сброшена» с самолетов Ил-76. Однако, два парашюта, находящихся на машинах, не раскрылись.

На опубликованной в интернете видеозаписи видно, как боевая машина падает с большой высоты и разрушается при контакте к землей.

Минобороны РФ уточняет, что в результате произошедшего никто не пострадал. В разбившихся автомобилях не было экипажа. На данный момент выясняются причины инцидента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Десантирование всегда считалось самым зрелищным выступлением, но в данном случае десантирование проводилось в рамках учений. Десантирование техники выполняется двумя способами-десантирование техники без личного состава и с личным составом. Войска ВДВ есть почти в 100 странах мира, но только русские десантники могут десантировать тяжелую боевую технику вместе с экипажами. При десантировании техники и личного состава допустимыми потерями считаются 2%. #war #warin4m #hero #force #вдв #самолет #десантирование #техника #парашют #учения #2019 #танк #бмп #брдм

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Автор: Олег Королев
#военные учения #центр-2019

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