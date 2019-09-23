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Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

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0:47   23 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

Форум глав органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведдеятельности состоится в понедельник, 23 сентября, в Казани. Участники обсудят совместные действия по устранению вызовов, связанных с вмешательством внешних сил, рассказали журналистам в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Совещание откроет председатель, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Присутствующие подтвердят готовность к развитию взаимовыгодного сотрудничества для усиления стабильности и безопасности в СНГ. Также участники обсудят общие усилия по нейтрализации вызовов странам — членам Содружества, связанных с вмешательством извне.

По итогам заседания главы делегаций подпишут меморандум, в котором зафиксируют намерение участников модернизировать процесс обмена разведданными, формы и направления взаимодействия для эффективного устранения внутренних и внешних угроз, включая международный терроризм и религиозный экстремизм.

На форум прибудут делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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Автор: Мария Милкевич
#безопасность #снг

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