Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Две БМД разбились при десантировании в Оренбургской области

Две БМД разбились при десантировании в Оренбургской области

 Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев
Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

 Салют в честь 75-летия освобождения Таллина запущен на Поклонной горе

Салют в честь 75-летия освобождения Таллина запущен на Поклонной горе
Видеозапись падения боевой машины ВДВ на учениях оказалась в интернете

Видеозапись падения боевой машины ВДВ на учениях оказалась в интернете

 США не выдали членам делегации президента Ирана визы для посещения Генассамблеи ООН

США не выдали членам делегации президента Ирана визы для посещения Генассамблеи ООН
Две БМД разбились при десантировании в Оренбургской области

Две БМД разбились при десантировании в Оренбургской области

 Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев
Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

 Салют в честь 75-летия освобождения Таллина запущен на Поклонной горе

Салют в честь 75-летия освобождения Таллина запущен на Поклонной горе
Видеозапись падения боевой машины ВДВ на учениях оказалась в интернете

Видеозапись падения боевой машины ВДВ на учениях оказалась в интернете

 США не выдали членам делегации президента Ирана визы для посещения Генассамблеи ООН

США не выдали членам делегации президента Ирана визы для посещения Генассамблеи ООН
0:23   23 Сентября 2019
Весь мир

США не выдали членам делегации президента Ирана визы для посещения Генассамблеи ООН

США не выдали членам делегации президента Ирана визы для посещения Генассамблеи ООН

Американская сторона не предоставила визы ряду членов делегации, сопровождающей президента Ирана Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

Замглавы администрации президента Ирана Парвиз Эсмаили заявил, что невыдача виз для сопровождающей Роухани делегации и пресс-пулу противоречит дипломатическим обязательствам, которые на себя взял Вашингтон в качестве члена Всемирной организации и принимающей стороны.

По его словам, таким образом Вашингтон хочет ограничить «голос Тегерана».

Ранее сообщалось, что американские власти вновь ограничили передвижения министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Нью-Йорке.

Ранее власти США ввели ограничительные против ключевых областей экономики Ирана. В конце июля США внесли в санационный список Зарифа. Тогда же, в ходе визита в Нью-Йорк, ему была значительно ограничена свобода передвижения

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иран #генассамблея оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...