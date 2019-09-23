США не выдали членам делегации президента Ирана визы для посещения Генассамблеи ООН

Американская сторона не предоставила визы ряду членов делегации, сопровождающей президента Ирана Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

Замглавы администрации президента Ирана Парвиз Эсмаили заявил, что невыдача виз для сопровождающей Роухани делегации и пресс-пулу противоречит дипломатическим обязательствам, которые на себя взял Вашингтон в качестве члена Всемирной организации и принимающей стороны.

По его словам, таким образом Вашингтон хочет ограничить «голос Тегерана».

Ранее сообщалось, что американские власти вновь ограничили передвижения министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа в Нью-Йорке.

Ранее власти США ввели ограничительные против ключевых областей экономики Ирана. В конце июля США внесли в санационный список Зарифа. Тогда же, в ходе визита в Нью-Йорк, ему была значительно ограничена свобода передвижения