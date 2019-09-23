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 Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев
Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

Главы разведок государств СНГ встретятся на ежегодном заседании в Казани

 Салют в честь 75-летия освобождения Таллина запущен на Поклонной горе

Салют в честь 75-летия освобождения Таллина запущен на Поклонной горе
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0:11   23 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган переговорил по телефону с Трампом

Эрдоган переговорил по телефону с Трампом

Турецкий лидер Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом о двусторонних отношениях и проблемах региона, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Ранее в Анкаре прошли переговоры США и Турции по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией. По информации турецкого Министерства обороны, стороны пришли к соглашению о создании координационного центра по совместным операциям и зоне безопасности. Сирийские власти выступили резко против этого соглашения, так как оно является вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность страны и жестким несоблюдением международного права и устава ООН.

В понедельник Эрдоган сообщил о готовности в течение двух недель начать операцию на северо-востоке САР, если США не предпримет никаких действий по созданию зоны безопасности.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #турция #эрдоган #трамп

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