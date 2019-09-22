Талибы обсудили мирный договор с США со спецпосланником МИД КНР по Афганистану

Талибы* в воскресенье встретились в Китае со спецпосланником МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнем и обсудили согласованный ими мирный договор с Вашингтоном, рассказал в Twitter официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

«Девять представителей политофиса исламского эмирата во главе с руководителем политофиса муллой Абдуллой Гани Барадаром отправились в Китай, где встретились со спецпосланником Дэн Сицзюнем и его делегацией», — сообщил Шахин.

Спецпосланник МИД Китая поддержал соглашение и назвал его хорошим шагом в сторону мирного преодоления конфликта в Афганистане.

Представители «Талибана»* выехали в Китай после поездок в Иран и Россию на фоне отказа лидера США Дональда Трампа продолжать переговоры с ними и заключать договор о мире из-за теракта в Кабуле.

Ранее американская сторона и талибы* согласовали проект договора по урегулированию из 11 пунктов, который по завершении предстоит подписать главе Госдепартамента Майку Помпео и руководителю политофиса «Талибана»* в Дохе мулле Абдулле Барадару.

* Радикальное движение «Талибан» запрещено в РФ.