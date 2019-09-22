Конгресс США допускает импичмент Трампа из-за давления на Зеленского

Американский конгресс допускает импичмент лидера страны Дональда Трампа, если будут найдены свидетельства давления с его стороны на лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.

Об этом заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. Он объяснил, что если глава государства по сути не соглашается предоставить военную помощь и предпринимает попытки запугать иностранного коллегу в целях причинения ущерба своему сопернику в предвыборной кампании, то импичмент может стать единственным средством.

Демократ отметил, что прежде не являлся сторонником импичмента президента.

Накануне в СМИ появилась информация о жалобе сотрудника американской разведки на Украине о тревожном разговоре Трампа с неизвестным иностранным лидером, в котором президент США пообещал собеседнику нечто, что крайне встревожило разведчика. Сообщения об этом вызвали всплеск критики среди демократов в конгрессе.

Затем газета The Wall Street Journal заявила со ссылкой на источники, что Трамп по телефону давил на Владимира Зеленского, чтобы тот поспособствовал началу расследования в отношении сына Джозефа Байдена Хантера. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко позднее опроверг этот материал.

Сам Трамп назвал эту историю изобретением «фейковых СМИ и их партнеров из Демократической партии». По его словам, Байден требовал от киевских властей уволить генпрокурора, который расследовал деятельность его сына, под угрозой лишения Украины финансовой помощи США. Трамп добавил, что в его беседе с Зеленским «не было ничего неправильного», в то время как поведение Байдена было «полной катастрофой», но СМИ не желают акцентировать на этом внимание.