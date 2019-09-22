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Салют в честь 75-летия освобождения Таллина запущен на Поклонной горе

Салют в честь 75-летия освобождения Таллина запущен на Поклонной горе

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22:04   22 Сентября 2019
Весь мир

Гуаидо сообщил, что отправит делегацию от оппозиции Венесуэлы на ГА ООН

Гуаидо сообщил, что отправит делегацию от оппозиции Венесуэлы на ГА ООН

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, ранее незаконно провозгласивший себя президентом страны, заявил в Twitter, что собирается послать представителей на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк.

По его словам, делегация уже сформирована, ее членами станут посол Гуаидо в США Карлос Веккьо и представитель по гуманитарной помощи Мигель Писарро, а главой — назначенный Гуаидо представитель по иностранным делам Хулио Борхес. Лидер венесуэльской оппозиции добавил, что назначил депутата Национальной ассамблеи Писарро своим уполномоченным при ООН.

При этом Гуаидо не уточнил, намерен ли он сам отправиться в Нью-Йорк. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщал, что в нынешнем году на заседание ГА ООН вместо него поедет вице-президент Делси Родригес.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что не намерен встречаться с Гуаидо.

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #мадуро #генассамблея оон #гуаидо

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