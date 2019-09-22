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Посол Евросоюза в Минске одобрил инициативу Белоруссии и США обменяться послами

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21:25   22 Сентября 2019
Весь мир

Посол Евросоюза в Минске одобрил инициативу Белоруссии и США обменяться послами

Посол Евросоюза в Минске одобрил инициативу Белоруссии и США обменяться послами

Посол Евросоюза в Минске Дирк Шубель в интервью телеканалу ОНТ поприветствовал решение Белоруссии и Штатов о взаимном возвращении послов. По его мнению, эта мера может позволить работать совместно в трехстороннем формате Белоруссия – Евросоюз – США.

Замглавы Госдепартамента США по политическим вопросам Дэвид Хейл был с визитом в Белоруссии 17–18 сентября. Во вторник он встретился с президентом страны Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, а также с представителями оппозиции. По завершении переговоров на высшем уровне Хейл сообщил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. Позднее белорусский МИД добавил, что в настоящее время этот вопрос лежит в технической плоскости, для обмена потребуется некоторое время.

«Это позволит укрепить контакты с трансатлантическими партнерами, с которыми, как вы знаете, у нас традиционно тесные отношения. Поэтому я тепло приветствую этот шаг», — подчеркнул Шубель.

Дипломат уверен, что отношения Белоруссии и США и отношения между странами — участницами ЕС и Белоруссией будут теперь на одном уровне, что даст возможность работать в трехстороннем формате.

Напомним, в 2006 году Вашингтон ввел ограничения в отношении ряда лиц и организаций Белоруссии, обвинив их в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов». Потом страны взаимно урезали штаты посольств, во главе дипмиссий с обеих сторон находятся временные поверенные в делах. С 2015 года Штаты частично приостановили санкции против некоторых белорусских компаний. В 2019 году Минск снял ограничения на количество присутствующих в стране американских дипломатов.

Улучшение отношений Белоруссии с Западом связано с ролью Минска в урегулировании ситуации на Донбассе. На этом фоне ЕС отменил почти все санкции против Белоруссии, кроме некоторых.

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Автор: Мария Милкевич
#евросоюз #сша #белоруссия

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