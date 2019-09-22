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Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

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20:35   22 Сентября 2019
Весь мир

Адвокат Трампа отрицает, что исполнял политический заказ на Украине

Адвокат Трампа отрицает, что исполнял политический заказ на Украине

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заверил, что не выполнял на Украине политическое поручение отыскать компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена и с помощью огласки помешать его предвыборной кампании за президентский пост в следующем году.

«Меня обвиняют в том, что я ездил на Украину, чтобы создать Джо Байдену неприятности. Это нелепо»,  — заявил адвокат главы Белого дома и бывший мэр Нью-Йорка в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что поехал туда в качестве адвоката, защищающего своего клиента. Джулиани полагает, что речь идет о "масштабном и доказанном украинском сговоре с бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии, послом США на Украине и агентом ФБР, нанятым Джорджем Соросом. Последний, уверен адвокат Трампа, все это в большей степени финансировал.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #байден #трамп #джулиани

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