Адвокат Трампа отрицает, что исполнял политический заказ на Украине

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заверил, что не выполнял на Украине политическое поручение отыскать компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена и с помощью огласки помешать его предвыборной кампании за президентский пост в следующем году.

«Меня обвиняют в том, что я ездил на Украину, чтобы создать Джо Байдену неприятности. Это нелепо», — заявил адвокат главы Белого дома и бывший мэр Нью-Йорка в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что поехал туда в качестве адвоката, защищающего своего клиента. Джулиани полагает, что речь идет о "масштабном и доказанном украинском сговоре с бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии, послом США на Украине и агентом ФБР, нанятым Джорджем Соросом. Последний, уверен адвокат Трампа, все это в большей степени финансировал.