Западные кураторы контролировали Навального во время массовых беспорядков в Москве

Западные кураторы не только осуществляли вмешательство в выборы России, но и через агентов следили за происходящим. Появились кадры, которые, свидетельствуют о работе иностранных наблюдателей в Москве.

Стоит отметить, что перед выборам в Мосгордуму работа по дестабилизации обстановки в РФ была настолько активной и неприкрытой, что в стране решено было создать специальную комиссию по расследованию иностранного вмешательства. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на фильм-расследование НТВ «Кураторы и провокаторы»..

В качестве инструмента влияния на выборный процесс в Москве начали генерировать протестные настроения. Они подогревались статьями в прозападной прессе. Об активной деятельности команды во главе с блогером Алексеем Навальным по дестабилизации обстановки в столице РФ известно хорошо.

Однако немногие знают, что в стране работали агенты с Запада, пристально следящие за действиями навальнистов, а возможно, и вмешивались в процесс.

В объектив попала одна из таких наблюдателей Татьяна Бренник, которая является гражданкой США и имеет образование юриста. Женщина выдала себя во время задержания 10 августа на митинге на проспекте Сахарова, демонстрируя в автозаке другим задержанным американский паспорт и раздавая бесплатные юридические советы. В частности, женщина поведала про оспаривание протокола об административном нарушении.

Присутствие в автозаке адвоката из США серьезно подняло боевой дух задержанных, однако зря. Фигуранты дел о массовых беспорядках в Москве ощутимой помощи от организаторов беспорядков так и не получили. Запад ограничился гневными материалами в проамериканских медиа, предпочитая при этом наблюдать за происходящим со стороны.

Но на каждом заседании судов по московским делам обязательно присутствуют американские дипломаты. Такую тенденцию прокомментировала сотрудница посольства США София Будай.

«Это наша работа. Мы просто наблюдаем судебный процесс вместе с коллегами-дипломатами», — заявила она в беседе с представителями СМИ.

Будай обычно охотно идет на контакт с прессой, но после неудобных вопросов о вмешательстве посольства США во внутреннюю политику РФ внезапно перестает понимать как русский, так и английский языки. В конце концов она советует корреспонденту обратиться в пресс-службу диппредставительства.

Еще одна представительница американского посольства Элисон Хана отправилась наблюдать за процессом над Егором Жуковым. Она не стала притворяться, что русский ей не знаком, но и комментарии СМИ давать отказалась.

Примечательно, что западные кураторы московских митингов никак не пытаются вызволить российских оппозиционеров из заключения. Однако на Западе активно раскручиваются эти истории, так же как Навальный использует арестованных на митингах людей для получения пожертвований. Вероятно, западные кураторы считают, что в тюрьме обученная ими молодежь сильнее проникнется ненавистью к «режиму» и активнее примется расшатывать обстановку в РФ.