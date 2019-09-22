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 Британия усилит санкционное давление на ряд стран после Brexit

Британия усилит санкционное давление на ряд стран после Brexit
19:41   22 Сентября 2019
Весь мир

Британия усилит санкционное давление на ряд стран после Brexit

Британия усилит санкционное давление на ряд стран после Brexit

Британия после выхода из ЕС будет вводить санкции в отношении тех, кто преследует журналистов и политических активистов. Такое заявление сделал глава МИД страны Доминик Рааб в колонке в газете The Sunday Telegraph.

«Когда мы покинем ЕС, мы усилим наше санкционное законодательство, чтобы привлекать к ответственности тех, кто серьезным образом нарушает права человека», — написал британский министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Лондон намерен делать это через введение запрета на их въезд в Великобританию, заморозку их активов и банковских счетов. Такие мены, уверен Рааб, позволят Лондону привлечь к ответственности тех, кто преследует журналистов и правозащитников.

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Автор: Алла Ларионова
#brexit #санкции #британия

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