Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

 Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни

Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни
Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

 Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Западные кураторы контролировали Навального во время массовых беспорядков в Москве

Западные кураторы контролировали Навального во время массовых беспорядков в Москве

 Британия усилит санкционное давление на ряд стран после Brexit

Британия усилит санкционное давление на ряд стран после Brexit
Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

 Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни

Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни
Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

 Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Западные кураторы контролировали Навального во время массовых беспорядков в Москве

Западные кураторы контролировали Навального во время массовых беспорядков в Москве

 Британия усилит санкционное давление на ряд стран после Brexit

Британия усилит санкционное давление на ряд стран после Brexit
19:19   22 Сентября 2019
Весь мир

Глава Минфина США считает спекуляциями информацию о давлении Трампа на Зеленского

Глава Минфина США считает спекуляциями информацию о давлении Трампа на Зеленского

Глава американского Минфина Стивен Мнучин считает домыслами публикации в западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы оказывал давление на собеседника с целью вынудить его расследовать деятельность бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына. Об этом он заявил в эфире CNN.

«Я не присутствовал при этом звонке, который могли слышать множество других людей в администрации», — заметил Мнучин.

Также министр подчеркнул, что не имеет оснований считать, что президент оказывал давление на лидера Украины. По его мнению, что все это было придумано из-за спекуляций «одного единственного человека».

На этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что во время телефонного разговора в июле этого года с Зеленским Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что президенту Украины нужно оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, выступающему за проведение в стране разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#байден #трамп #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...