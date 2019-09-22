Глава Минфина США считает спекуляциями информацию о давлении Трампа на Зеленского

Глава американского Минфина Стивен Мнучин считает домыслами публикации в западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы оказывал давление на собеседника с целью вынудить его расследовать деятельность бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына. Об этом он заявил в эфире CNN.

«Я не присутствовал при этом звонке, который могли слышать множество других людей в администрации», — заметил Мнучин.

Также министр подчеркнул, что не имеет оснований считать, что президент оказывал давление на лидера Украины. По его мнению, что все это было придумано из-за спекуляций «одного единственного человека».

На этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что во время телефонного разговора в июле этого года с Зеленским Трамп «примерно восемь раз» заявлял о том, что президенту Украины нужно оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, выступающему за проведение в стране разбирательства, связанного с Байденом и его сыном.