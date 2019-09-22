Помпео заверил, что США не испытывают иллюзий относительно дальнейших намерений Ирана

Глава Госдепа США Майкл Помпео не испытывает иллюзий относительно истинных намерений Ирана и не обсуждает публично публикации о том, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили дипломатов США и Саудовской Аравии о планах Тегерана по нанесению новых ударов с помощью ракет и беспилотников по объектам королевства. Такое заявление госсекретарь сделал в воскресенье, 22 сентября, в эфире телеканала Fox News.

Помпео попросили подтвердить или опровергнуть публикацию газеты The Wall Street Journal, которая выпустила материал о том, что хуситы поставили дипломатов в известность о том, что иранское государство оказывает на них давление, чтобы принудить подключиться к готовящимся атакам.

Источники издания не знают, насколько серьезно отнеслось к предупреждению американское руководство. В Эр-Рияде принимают дополнительные меры безопасности, так как боятся ударов по нефтяным объектам или аэропортам.