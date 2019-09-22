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19:00   22 Сентября 2019
Весь мир

Помпео заверил, что США не испытывают иллюзий относительно дальнейших намерений Ирана

Помпео заверил, что США не испытывают иллюзий относительно дальнейших намерений Ирана

Глава Госдепа США Майкл Помпео не испытывает иллюзий относительно истинных намерений Ирана и не обсуждает публично публикации о том, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили дипломатов США и Саудовской Аравии о планах Тегерана по нанесению новых ударов с помощью ракет и беспилотников по объектам королевства. Такое заявление госсекретарь сделал в воскресенье, 22 сентября, в эфире телеканала Fox News.

Помпео попросили подтвердить или опровергнуть публикацию газеты The Wall Street Journal, которая выпустила материал о том, что хуситы поставили дипломатов в известность о том, что иранское государство оказывает на них давление, чтобы принудить подключиться к готовящимся атакам.

Источники издания не знают, насколько серьезно отнеслось к предупреждению американское руководство. В Эр-Рияде принимают дополнительные меры безопасности, так как боятся ударов по нефтяным объектам или аэропортам.

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Автор: Алла Ларионова
#иран #саудовская аравия #помпео

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