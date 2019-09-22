Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

 Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни

Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни
Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

 Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Зариф заявил, что Тегеран готов обсуждать с США постоянные соглашения

Зариф заявил, что Тегеран готов обсуждать с США постоянные соглашения

 Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах
Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

 Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни

Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни
Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

 Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Зариф заявил, что Тегеран готов обсуждать с США постоянные соглашения

Зариф заявил, что Тегеран готов обсуждать с США постоянные соглашения

 Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах
18:30   22 Сентября 2019
Весь мир

Зариф заявил, что Тегеран готов обсуждать с США постоянные соглашения

Зариф заявил, что Тегеран готов обсуждать с США постоянные соглашения

Иран готов обсуждать с американской стороной соглашения, которые бы действовали на постоянной основе, однако такого рода переговоры стоит вести в формате стран-участниц «ядерного соглашения». Соответствующее заявление сделал глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что Тегеран считает действующим Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ранее подписанный с участием США, но из которого при президенте Дональде Трампе американцы вышли.

При этом иранский министр заявил, что не намерен встречаться с главой Госдепа США Майком Помпео вне этого формата, так как не видит для этого причин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #иран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...