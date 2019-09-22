Зариф заявил, что Тегеран готов обсуждать с США постоянные соглашения

Иран готов обсуждать с американской стороной соглашения, которые бы действовали на постоянной основе, однако такого рода переговоры стоит вести в формате стран-участниц «ядерного соглашения». Соответствующее заявление сделал глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что Тегеран считает действующим Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ранее подписанный с участием США, но из которого при президенте Дональде Трампе американцы вышли.

При этом иранский министр заявил, что не намерен встречаться с главой Госдепа США Майком Помпео вне этого формата, так как не видит для этого причин.