Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Японский журналист Юити Онода рассказал о своих приключениях в Санкт-Петербурге. Его историю опубликовали в газете Sankei Shimbun.

В Северную столицу он приехал к своей давней знакомой. В свободное время он решил посетить Эрмитаж, где у него украли кошелек с наличными и картами. Корреспондент не заметил этого, пока ему не позвонили из банка и не указали на мошеннические действия. Ворам так и не удалось снять деньги с карт.

Тогда он решил поехать в полицию и воспользовался такси. Иностранец рассказал о краже водителю и тогда тот решил довезти его бесплатно. Аналогичная ситуация произошла и в автобусе. Как оказалось, кассирша запомнила его и подарила талон на две поездки, после того как узнала о злоключениях.

Журналист отметил, что карманники наживаются на невнимательности туристов. В то же время, незнакомцы в России всегда готовы прийти на помощь, что поразило его.