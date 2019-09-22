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18:26   22 Сентября 2019
Россия

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Японский журналист Юити Онода рассказал о своих приключениях в Санкт-Петербурге. Его историю опубликовали в газете Sankei Shimbun.

В Северную столицу он приехал к своей давней знакомой. В свободное время он решил посетить Эрмитаж, где у него украли кошелек с наличными и картами. Корреспондент не заметил этого, пока ему не позвонили из банка и не указали на мошеннические действия. Ворам так и не удалось снять деньги с карт.

Журналист из Японии удивился отзывчивости петербуржцев

Тогда он решил поехать в полицию и воспользовался такси. Иностранец рассказал о краже водителю и тогда тот решил довезти его бесплатно. Аналогичная ситуация произошла и в автобусе. Как оказалось, кассирша запомнила его и подарила талон на две поездки, после того как узнала о злоключениях.

Журналист отметил, что карманники наживаются на невнимательности туристов. В то же время, незнакомцы в России всегда готовы прийти на помощь, что поразило его.

«В России также сильна и взаимовыручка: люди сочувствуют чужим неприятностям», — написал Онода.

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Автор: Анна Манц
#помощь #петербург #кража #японец

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