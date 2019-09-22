Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни

Решение о выписке из больницы российских туристов, которые в субботу, 21 сентября, пострадали в аварии с автобусом в турецкой Анталье, будет принято в ближайшие дни. Соответствующее сообщение российского посольства в Турции цитирует РИА Новости.

Двадцать два российских туриста получили травмы в ДТП с автобусом в Анталье в субботу, среди них есть двое несовершеннолетних. В пресс-службе компании «Согласие» заявили, что 11 человек были госпитализированы. В настоящее время в больнице остаются семь россиян.

Сотрудники Генконсульства в Анталье посетили пострадавших, побеседовали с лечащими врачами, получив актуальную информацию о состоянии граждан.