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 Пострадавших в ДТП в Турции граждан РФ могут выписать из больницы в ближайшие дни

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Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

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 Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу
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 Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах
17:38   22 Сентября 2019
Весь мир

Помпео уверен, что раскрывать беседы глав государств можно лишь в крайнем случае

Помпео уверен, что раскрывать беседы глав государств можно лишь в крайнем случае

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что раскрывать содержание бесед глав государств стоит лишь при наличии «чрезвычайных обстоятельств».

В ходе эфира на телеканале ABC у Помпео задали вопрос о том, стоит ли по его мнению публиковать запись телефонной беседы президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, чего требуют оппоненты американского лидера.

«Мы не публикуем транскрипты, это редкий случай. Это приватные разговоры, и было бы неправильно делать это за исключением самых чрезвычайных обстоятельств.

Глава Госдепа считает, что в данном случае нет никаких обстоятельств, которые могли бы служить веской причиной для публикации записи беседы глав государств.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что глава Белого дома в беседе с украинским коллегой неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Байдена Хантера.

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Автор: Алла Ларионова
#трамп #помпео #зеленский

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