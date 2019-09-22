Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

Американский президент Дональд Трамп рассказал подробности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который вызвал широкий резонанс после утверждений СМИ о раскрытии некой секретной информации.

Напомним, что Washington Post ранее сообщило, что сотрудник американской разведки подал руководству жалобу на то, что Трамп в телефонном разговоре с иностранным лидером обнародовал некие секретные данные и дал «тревожное» обещание. После газета уточнила, что пожаловался украинский сотрудник разведки.

Волну подхватил Wall Street Journal, который рассказал о неоднократном давлении на Зеленского. Целью, по утверждению издания, было инициирование расследования в отношении Хантера Байдена. Трамп опроверг данные, назвав их сфабрикованными. Дело в том, что Джо Байден баллотируется на пост главы Штатов.

По словам американского лидера, они с Зеленским говорили о коррупции на Украине и причастных к ней американцах. В целом, беседа носила поздравительный характер, так как тогда украинский президент только победил на выборах.

«Мы не хотим, чтобы наши люди, такие как [бывший] вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине», — подчеркнул Трамп.

Вместе с тем, Зеленский сказал о готовности противодействовать взяточничеству. Его коллега из Америки поддержал стремление.