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 Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах
18:02   22 Сентября 2019
Весь мир

Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

Американский президент Дональд Трамп рассказал подробности разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который вызвал широкий резонанс после утверждений СМИ о раскрытии некой секретной информации.

Напомним, что Washington Post ранее сообщило, что сотрудник американской разведки подал руководству жалобу на то, что Трамп в телефонном разговоре с иностранным лидером обнародовал некие секретные данные и дал «тревожное» обещание. После газета уточнила, что пожаловался украинский сотрудник разведки.

Волну подхватил Wall Street Journal, который рассказал о неоднократном давлении на Зеленского. Целью, по утверждению издания, было инициирование расследования в отношении Хантера Байдена. Трамп опроверг данные, назвав их сфабрикованными. Дело в том, что Джо Байден баллотируется на пост главы Штатов.

Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

По словам американского лидера, они с Зеленским говорили о коррупции на Украине и причастных к ней американцах. В целом, беседа носила поздравительный характер, так как тогда украинский президент только победил на выборах.

«Мы не хотим, чтобы наши люди, такие как [бывший] вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине», — подчеркнул Трамп.

Вместе с тем, Зеленский сказал о готовности противодействовать взяточничеству. Его коллега из Америки поддержал стремление.

Трамп и Зеленский беседовали о коррупции на Украине и причастных к ней американцах

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Автор: Анна Манц
#сша #украина #коррупция #трамп #зеленский

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