США хотят мирного решения конфликта с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет использовать до конца все возможности дипломатии для урегулирования конфликта с Ираном мирным путем.

В интервью телеканалу ABC он назвал дипломатическое решение конфликта целью Соединенных Штатов.

«Мы надеемся, что это усилит сдерживание. Мы работали над этим в Ормузском проливе, чтобы держать его отрытым. Дополнительные системы ПВО направлены ровно для этого же», — подчеркнул дипломат.

Ранее Вашингтон обвинил Тегеран в атаке нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии с помощью дронов. Иран это отрицает. Позже глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением.

Глава МИД Ирана Мохаммад Зариф счел такие действия США «позерством».