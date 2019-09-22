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17:20   22 Сентября 2019
Весь мир

США хотят мирного решения конфликта с Ираном

США хотят мирного решения конфликта с Ираном

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет использовать до конца все возможности дипломатии для урегулирования конфликта с Ираном мирным путем.

В интервью телеканалу ABC он назвал дипломатическое решение конфликта целью Соединенных Штатов.

«Мы надеемся, что это усилит сдерживание. Мы работали над этим в Ормузском проливе, чтобы держать его отрытым. Дополнительные системы ПВО направлены ровно для этого же», — подчеркнул дипломат.

Ранее Вашингтон обвинил Тегеран в атаке нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии с помощью дронов. Иран это отрицает. Позже глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением.

Глава МИД Ирана Мохаммад Зариф счел такие действия США «позерством».

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран #помпео

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