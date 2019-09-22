Морские учения с участием красноморских стран стартовали в Саудовской Аравии

Учения «Красная волна — 2» с участием военно-морских сил стран бассейна Красного моря стартовали в воскресенье в Саудовской Аравии. Об этом сообщила местная газета «Аш-Шарк аль-Аусат».

В морских маневрах участвуют части ВМС из Йемена, Иордании, Джибути, Египта, Судана, Сомали и Саудовской Аравии, а также самолеты саудовских королевских военно-воздушных сил. Мероприятия будут длиться до 26 сентября. Об этом заявил командующий Западным флотом королевства адмирал Сакр аль-Харби.

По его словам, учения проводятся для морской безопасности стран, расположенных на побережье Красного моря, а также с целью защиты территориальных вод, расширения сотрудничества и обмена боевым опытом между государствами-участниками.