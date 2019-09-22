Трамп укорил Европу в «недостаточной» поддержке Украины

Американский президент Дональд Трамп считает, что Германия, Франция и Европейский союз тратят недостаточно средств на поддержку Украины. Об этом он заявил журналистам 22 сентября.

«Сейчас они выделяют меньше [денег] в сравнении [с США]», — сказал он.

Напомним, что в проект бюджета Штатов на будущий финансовый год внесли предложение о выделении почти 400 миллионов долларов на решение вопросов украинской безопасности. Деньги, согласно инициативе, должны идти по линии Пентагона и Государственного департамента. Эта сумма в переводе на гривны равна почти десяти миллиардам, а в российской валюте превышает 25,5 миллиардов.

Напомним, что апогеем кризиса на Украине стал государственный переворот в 2014 году. Положение ухудшилось из-за начавшейся гражданской войны: Донецкая и Луганская Народные Республики не приняли майдана и заявили о своей независимости. Правительство Украины отдало приказ о военной операции против них, которая продолжается по сей день. Согласно информации ОНН, во внутренней войне погибли порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.