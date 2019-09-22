Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана в ООН

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не планируется встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом глава Белого дома не исключил такой встречи.

«У меня нет намерения встречаться с Ираном», — отметил Трамп.

При этом он не исключил различных вариантов развития событий на полях ООН.

Роухани и глава МИД Ирана Мохаммад Зариф прибудут в Нью-Йорк для участия в Генасамблее.

Ранее Зариф в интервью CBS раскритиковал инициативу США по переброске дополнительных войск на Ближний Восток после нападения на НПЗ Саудовской Аравии. Глава МИД счел действия Вашингтона «позерством».