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 Молодая девушка найдена мертвой с 50 ножевыми ранениями в Саратове

Молодая девушка найдена мертвой с 50 ножевыми ранениями в Саратове
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16:28   22 Сентября 2019
Россия

Молодая девушка найдена мертвой с 50 ножевыми ранениями в Саратове

Молодая девушка найдена мертвой с 50 ножевыми ранениями в Саратове

В подъезде жилого дома в Саратове была жестоко убита 18-летняя девушка. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Тело было найдено в доме на Вишневой улице. По данным СМИ, девушке нанесли 50 ножевых ранений. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 18-летный сосед жертвы, который рассказал, что пошел на преступление из-за денег.

Согласно версии следствия, в июле юноша одолжил 18-летней подруге деньги, которые она спустя время отказалась вернуть. Подозреваемый является студентом Саратовской государственной юридической академии.

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Автор: Алла Ларионова
#убийство #саратов

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