В РПЦ считают, что священник Дмитрий Смирнов растворился в образе альфа-самца

Беседуя с «Политикой сегодня», протодиакон, публицист и общественный деятель Андрей Кураев рассказал, что история протоиерея Дмитрия Смирнова о том, как он отучил ребенка сквернословить была шуткой. Священник рассказал, что «дал по роже» матершиннику, чем отучил его от обсценной лексики на пять лет.

«Насколько я понимаю, он потом пояснял, что это была шутка. Если бы человек тысячу раз говорил во все микрофоны, что осуждает все виды насилия, включая педагогическое, а затем пошутил бы именно так, то это было бы терпимо. К сожалению, отец Дмитрий десятилетиями строит из себя образ альфа-самца, который вполне может позволить себе жить по домострою. И насилие признает как метод решения проблем», — объяснил Кураев.

По мнению публициста, Смирнов растворился в образе «альфа-самца»: часто жесткие заявления от отца Димитрия можно услышать на радио «Серебряный дождь», что находится недалеко от дома священнослужителя, поэтому некоторые могут воспринимать всерьез каждое его слово. Еще одна причина недопонимания, как говорит Кураев, кроется в должности, которую занимает Смирнов — а он, напомним, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Протоиерей Дмитрий Смирнов ранее пообщался с воспитанниками детского дома «Павлин». Священник отметил, что «ругаться — это любой болван может», а научиться понимать поэзию или сочинять стихи гораздо сложнее.