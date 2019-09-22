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16:19   22 Сентября 2019
Россия

«Индекс самогона» появился в России

«Индекс самогона» появился в России

Специалисты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической обстановки. Об этом пишет «Российская газета» в воскресенье, 22 сентября.

По словам главы института Алексея Зубца, по мере нарастания экономических трудностей россияне с дорогого легального алкоголя переходят на дешевые аналоги с черного рынка или на продукцию домашнего производства.

Рост потребления самодельного или нелегального спиртного означает снижение реальных доходов россиян, отмечают ученые.

Результаты исследования показали, что за последний год производство и употребление самодельного алкоголя не растет. В городах с населением более 250 тысяч человек лишь 4,5% в курсе о примерах изготовления домашнего алкоголя. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #самогон

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