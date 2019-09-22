Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Морские учения с участием красноморских стран стартовали в Саудовской Аравии

Морские учения с участием красноморских стран стартовали в Саудовской Аравии

 Молодая девушка найдена мертвой с 50 ножевыми ранениями в Саратове

Молодая девушка найдена мертвой с 50 ножевыми ранениями в Саратове
Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

 Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу
США хотят мирного решения конфликта с Ираном

США хотят мирного решения конфликта с Ираном

 Трамп укорил Европу в «недостаточной» поддержке Украины

Трамп укорил Европу в «недостаточной» поддержке Украины
Морские учения с участием красноморских стран стартовали в Саудовской Аравии

Морские учения с участием красноморских стран стартовали в Саудовской Аравии

 Молодая девушка найдена мертвой с 50 ножевыми ранениями в Саратове

Молодая девушка найдена мертвой с 50 ножевыми ранениями в Саратове
Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

 Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу
США хотят мирного решения конфликта с Ираном

США хотят мирного решения конфликта с Ираном

 Трамп укорил Европу в «недостаточной» поддержке Украины

Трамп укорил Европу в «недостаточной» поддержке Украины
16:25   22 Сентября 2019
Россия

Экс-посол США Макфол помог дочери Навального с поступлением в Стэнфорд

Экс-посол США Макфол помог дочери Навального с поступлением в Стэнфорд

Бывший американский посол в России Майкл Макфол посодействовал блогеру Алексею Навальному в поступлении его дочери Дарьи в один из престижнейших вузов мира  — Стэнфорд, сообщают Nation news со ссылкой на расследование телеканала НТВ.

Напомним, что сразу после выборов в Мосгордуму Навальный обналичил с биткоин-кошелька более семи миллионов рублей и вместе с семьей отправился в Калифорнию, где и находится Стэнфордский университет. Дарья действительно туда поступила, но не совсем честным путем. В графе доходов отца было указано 120 тысяч рублей в месяц, что позволило ей проходить обучение на бюджетной основе.

Экс-посол США Макфол помог дочери Навального с поступлением в Стэнфорд

НТВ не исключает, что на это повлиял экс-посол, ведь его «дружественные» отношения с отцом теперь уже студентки престижного университета очевидны.

Макфол возглавлял дипмиссию в России с 2011 по 2014 год. За это время стало понятно, что он — ярый русофоб, к тому же, связанный с «оппозицией». Его буквально выгнали из федерации, не забыв запретить обратный въезд. В российском министерстве иностранных дел отмечали, что дипломат был одним из катализаторов разлада в отношениях стран.

Что касается его любви к либералам, то представители «оппозиции» были его частыми гостями. После смерти Бориса Немцова получателем инструкций стал Навальный. Телеканал предполагает, что истинная цель его поездки была не в поступлении дочери, а в получении новых распоряжений Капитолия.

Экс-посол США Макфол помог дочери Навального с поступлением в Стэнфорд

Не стоит забывать, что Макфол, который уже порядка пяти лет не имеет никакого отношения к России, поддержал проект блогера под названием «Умное голосование». И ни где бы то ни было, а на основной платформе российской «оппозиции» — Twitter. Он написал об «удивительном» результате выборов в Москве и якобы непопулярности «Единой России».

Вместе с тем, дипломат отрицает какую-либо связь не только с либеральным слоем России, но и с самим Навальным. НТВ же напомнило, что Стэнфордский университет  — это в своем роде «школа разведки». Спецслужбы Штатов вербуют здесь россиян, которые по возвращении на родину должны дестабилизировать страну.

Экс-посол США Макфол помог дочери Навального с поступлением в Стэнфорд

Так, например, было с основателем ресурса «Проект.Медиа» Романом Баданиным, который прошел в вузе специальную подготовку «журналистов». И, кстати, полностью бесплатно, включая не только обучение, но и проживание.

С совершеннолетием Дарьи Навальной всплыли факты, которыми ее родители не смогут гордиться, несмотря на собственную аморальность и лицемерие. Так, из переписки с ее любовницей стало известно, что Алексей и Юлия растят детей отнюдь не в атмосфере любви — они прибегают к психическому и моральному насилию. Из-за этого Дарья не просто стала лесбиянкой, но и пристрастилась к наркотикам. Свое спасение она видела именно в обучении за границей, где не будет вечно кричащих мамы и папы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #макфол #навальный #стэнфорд #дарья навальная

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...