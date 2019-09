Бывший американский посол в России Майкл Макфол посодействовал блогеру Алексею Навальному в поступлении его дочери Дарьи в один из престижнейших вузов мира — Стэнфорд, сообщают Nation news со ссылкой на расследование телеканала НТВ.

Напомним, что сразу после выборов в Мосгордуму Навальный обналичил с биткоин-кошелька более семи миллионов рублей и вместе с семьей отправился в Калифорнию, где и находится Стэнфордский университет. Дарья действительно туда поступила, но не совсем честным путем. В графе доходов отца было указано 120 тысяч рублей в месяц, что позволило ей проходить обучение на бюджетной основе.

НТВ не исключает, что на это повлиял экс-посол, ведь его «дружественные» отношения с отцом теперь уже студентки престижного университета очевидны.

Макфол возглавлял дипмиссию в России с 2011 по 2014 год. За это время стало понятно, что он — ярый русофоб, к тому же, связанный с «оппозицией». Его буквально выгнали из федерации, не забыв запретить обратный въезд. В российском министерстве иностранных дел отмечали, что дипломат был одним из катализаторов разлада в отношениях стран.

Что касается его любви к либералам, то представители «оппозиции» были его частыми гостями. После смерти Бориса Немцова получателем инструкций стал Навальный. Телеканал предполагает, что истинная цель его поездки была не в поступлении дочери, а в получении новых распоряжений Капитолия.

Не стоит забывать, что Макфол, который уже порядка пяти лет не имеет никакого отношения к России, поддержал проект блогера под названием «Умное голосование». И ни где бы то ни было, а на основной платформе российской «оппозиции» — Twitter. Он написал об «удивительном» результате выборов в Москве и якобы непопулярности «Единой России».

For non-Russian speakers, this tweet is from Alexey Navalny declaring "Victory" in the Moscow elections yesterday. The results are indeed surprising. Putin's ruling party is not very popular in Moscow. https://t.co/1vxNExPCy5