Освобожденные в Камеруне российские моряки отправятся домой 23 сентября

Российские моряки, которые были захвачены пиратами у берегов Камеруна и освобождены, будут отправлены на родину 23 сентября. Ранее сообщалось, что россиян доставили в Германию.

Об этом говорится на сайте МИД РФ в воскресенье, 22 сентября. По данным посольств РФ в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 15 августа пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта» немецкой компании MarConsult Schiffahrt под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел в порту Дуала. Они похитили восьмерых членов экипажа, среди которых трое россиян: старший помощник из Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Переговоры стартовали в конце августа.