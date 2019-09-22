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15:52   22 Сентября 2019
Россия

Освобожденные в Камеруне российские моряки отправятся домой 23 сентября

Освобожденные в Камеруне российские моряки отправятся домой 23 сентября

Российские моряки, которые были захвачены пиратами у берегов Камеруна и освобождены, будут отправлены на родину 23 сентября. Ранее сообщалось, что россиян доставили в Германию.

Об этом говорится на сайте МИД РФ в воскресенье, 22 сентября. По данным посольств РФ  в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 15 августа пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта» немецкой компании MarConsult Schiffahrt под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел в порту Дуала. Они похитили восьмерых членов экипажа, среди которых трое россиян: старший помощник из Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Переговоры стартовали в конце августа.

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Автор: Арсений Аскольский
#камерун

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