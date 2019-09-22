Ученые предложили бороться с онкологией посредством «древних» вирусов

Ученые биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика предложили новый способ борьбы с раком, в котором используются древние вирусы, заражавшие организмы предков людей миллионы лет назад. Их исследование опубликовали в журнале Genome Research.

Как указано в публикации, человеческий геном примерно на восемь процентов состоит из ДНК эндогенных ретровирусов, среди которых и наши сегодняшние герои. Обычно они находятся в состоянии покоя или просто подавлены организмом. Однако «разбудить» их может становление клеток раковыми.

«Мы искали вирусную ДНК, которая активируется раком и становится видимой для иммунной системы», — сказал глава исследователей доктор Джордж Кассиотис.

Чтобы оценить их работу, ученые проделали огромную работу. Им на помощь пришли специалисты компьютерного отдела института, так как им было необходимо соединить почти 40 миллиардов частей ретровируса, которые были хаотично разбросаны.

Как объяснили исследователи, это сравни восстановлению журнальной статьи, которая разрезана на миллиарды кусочков. Работа осложняется тем, что неизвестно, на каком языке она написана и о чем там вообще идет речь.

В итоге группа обнаружила 14 типичных для меланомы «транскрипций» из восьми участков генома. Масс-спектральный анализ показал, что девять из них — уникальны. Они видны для иммунной системы и способны поражать раковые клетки. При успешной «тренировке» иммунитета возможно появление новой терапии для пациентов с онкологией.