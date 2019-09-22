Снег с градом выпал в Московской области

Дождь, переходящий в снег, местами с градом, выпал в некоторых районах Московской области. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 22 сентября.

К примеру, град бы замечен в подмосковном Клину, который находится северо-западнее Москвы. Солнечная погода в Подмосковье резко сменяется дождем со снегом. Град сразу же тает.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в российской столице и области в ночь на воскресенье из-за сильного понижения температуры воздуха. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что снег выпадет в Москве в ночь на понедельник, а утром в понедельник на улицах города будет небольшой снежный покров.