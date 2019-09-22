Цискаридзе опроверг сообщения СМИ о пенсии в 12 тысяч рублей

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал данные СМИ о размере его пенсии. Он побеседовал с радиостанцией «Говорит Москва» 22 сентября.

Напомним, ранее СМИ рассказали о пенсиях российских знаменитостей. По их данным, исполнительница Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей за счет звания народной артистки СССР, а заслуженная артистка России Алена Свиридова — 41 тысячу. В то же время, Цискаридзе приписали пенсию всего в 12 тысяч рублей.

Стоит отметить, что артист балета имеет звание «Ветеран труда», к тому же, у него есть надбавка за выслугу лет. Он получает пенсию с 33 лет, однако он не знает ее размера — «она просто копится».