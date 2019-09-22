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15:00   22 Сентября 2019
Весь мир

Сотрудники отеля в Тунисе держат в заложниках туристов из-за долгов туроператора

Сотрудники отеля в Тунисе держат в заложниках туристов из-за долгов туроператора

Сотрудники отеля Les Oranges в Тунисе держат туристов в здании, требуя повторно оплатить путевки.

Персонал гостиницы заблокировал все выходы из отеля, отключил Wi-Fi и не пускает на территорию автобусы, которые должны были забрать британских туристов, чтобы отвезти в аэропорт. Изданию Daily Mail удалось поговорить с одним из постояльцев.

«Мы не можем выйти. Это захват заложников как он есть», — заявил турист журналистам.

Британская туристическая компания Thomas Cook не может расплатиться с партнерами. Кредиторы уже согласились выделить 900 миллионов фунтов стерлингов на ее спасение, но тороператору требуется больше денег. Британские власти планируют операцию по эвакуации до 150 тысяч туристов с курортов.

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Автор: Алла Ларионова
#туризм #тунис

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