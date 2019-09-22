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14:56   22 Сентября 2019
Россия

Шесть человек пострадали от стрельбы в Индианаполисе

Шесть человек пострадали от стрельбы в Индианаполисе

Стрельба произошла в центре города Индианаполиса в американском штате Индиана. Шесть человек ранены, сообщает телеканал CBS4 WTTV со ссылкой на правоохранителей.

ЧП случилось вечером в субботу в районе заведения Steak N Shake. Двое человек находятся в критическом состоянии. Четверо пострадавших в сознании, их травмы не опасны  для жизни. Среди раненых — взрослые и несовершеннолетние.

Медики доставили их в ближайшие больницы. По данным телеканала WISHTV, полиция случившееся «ситуацией массовой стрельбы». Стражи порядка ищут одного стрелка, который скрылся с места происшествия.

«Мы не знаем, почему этот человек начал стрелять», — заявил полицейский Дженае Кук.

Полиция опрашивает очевидцев, изучает записи с камер видеонаблюдения.  

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #стрельба

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