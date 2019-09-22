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Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

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15:04   22 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Сотрудники российского посольства в Эстонии поучаствовали в мероприятиях в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистов. В воскресенье, 22 сентября, они возложили цветы к памятнику воину-освободителю, который находится на военном мемориальном кладбище.

На церемонии выступил российский посол Александр Петров. Он напомнил, что перед освобождением города на северо-востоке и юге Эстонии проходили тяжелейшие бои. Дипломат выразил благодарность героям, которые не жалели своих жизней.

«Мы помним, скорбим и годимся… Считаем крайне важным, чтобы память о тех героях передавалась из поколения в поколение», — подчеркнул Петров.

Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Напомним, что празднование 75-й годовщины освобождения Эстонии от фашистских захватчиков стартовало с 26 июля — даты освобождения Нарвы. Мероприятия организованы российским посольством в сотрудничестве с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и другими объединениями. 22 сентября в честь торжества московское небо осветят залпы салютов, которые прогремят в рамках программы «Память Победы».

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Автор: Анна Манц
#россия #эстония #посольство #освобождение #таллин #фашисты

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