Российские дипломаты возложили цветы к памятнику воину-освободителю в Таллине

Сотрудники российского посольства в Эстонии поучаствовали в мероприятиях в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистов. В воскресенье, 22 сентября, они возложили цветы к памятнику воину-освободителю, который находится на военном мемориальном кладбище.

На церемонии выступил российский посол Александр Петров. Он напомнил, что перед освобождением города на северо-востоке и юге Эстонии проходили тяжелейшие бои. Дипломат выразил благодарность героям, которые не жалели своих жизней.

«Мы помним, скорбим и годимся… Считаем крайне важным, чтобы память о тех героях передавалась из поколения в поколение», — подчеркнул Петров.

Напомним, что празднование 75-й годовщины освобождения Эстонии от фашистских захватчиков стартовало с 26 июля — даты освобождения Нарвы. Мероприятия организованы российским посольством в сотрудничестве с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и другими объединениями. 22 сентября в честь торжества московское небо осветят залпы салютов, которые прогремят в рамках программы «Память Победы».