Глава Ставрополя призвал жителей своими силами восстановить слона из яблок

Ставропольский мэр Андрей Джатдоев назвал хорошей идеей восстановить «яблочного» слона, которого установили на Александровской площади ко Дню города, а позже разворовали все плоды.

Он выложил в Instagram видео с яблоками из своего сада и предложил ставропольцам присоединиться к восстановлению арт-объекта.

«Подключайтесь! Ставрополь все-таки интеллигентный город», — указано в публикации.

Напомним, что День Ставрополя отмечают в четвертую субботу сентября. Специально к этому мероприятию на Александровской площади разместили ряд арт-объектов, среди которых был слон, украшенный яблоками. Согласно данным местных СМИ, скульптуру создавали семь часов. Всего за несколько минут посетители оборвали все яблоки, оставив пустую деревянную конструкцию со вбитыми в нее гвоздями.

Россияне испортили арт-объекты, установленные на День города. Они позарились на бесплатные яблоки, нанизанные на деревянную скульптуру слона, и даже сено и хлопок с цветочной арки! Растащили все за несколько часов, не дождавшись конца праздникаhttps://t.co/3fwZM0hwtI pic.twitter.com/KlTWNv1lFg — Лента.ру (@lentaruofficial) September 22, 2019

Стоит отметить, что подобная участь постигла и другие инсталляции. Например, с цветочной арки сняли все сено и хлопок.