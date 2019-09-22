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14:31   22 Сентября 2019
Россия

Глава Ставрополя призвал жителей своими силами восстановить слона из яблок

Глава Ставрополя призвал жителей своими силами восстановить слона из яблок

Ставропольский мэр Андрей Джатдоев назвал хорошей идеей восстановить «яблочного» слона, которого установили на Александровской площади ко Дню города, а позже разворовали все плоды.

Он выложил в Instagram видео с яблоками из своего сада и предложил ставропольцам присоединиться к восстановлению арт-объекта.

«Подключайтесь! Ставрополь все-таки интеллигентный город», — указано в публикации.

Глава Ставрополя призвал жителей своими силами восстановить слона из яблок

Напомним, что День Ставрополя отмечают в четвертую субботу сентября. Специально к этому мероприятию на Александровской площади разместили ряд арт-объектов, среди которых был слон, украшенный яблоками. Согласно данным местных СМИ, скульптуру создавали семь часов. Всего за несколько минут посетители оборвали все яблоки, оставив пустую деревянную конструкцию со вбитыми в нее гвоздями.

Стоит отметить, что подобная участь постигла и другие инсталляции. Например, с цветочной арки сняли все сено и хлопок.

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Автор: Анна Манц
#ставрополь #день города #арт-объект

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