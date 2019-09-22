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14:13   22 Сентября 2019
Весь мир

Иран показал баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой

Иран показал баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой

Вооруженные силы Ирана показали на параде в воскресенье, 22 сентября, баллистическую ракету «Хорремшехр-2» с новой боеголовкой. Как пишет агентство Fars, ракета способна поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров.

Оружие может нести боеголовку весом до 1,8 тысяч килограммов. Кроме того, иранские ВС продемонстрировали ЗРК собственного производства «Бавар-373», систему ПРО собственного производства «Хордад-15», а также 18 своих баллистических ракет и другие вооружения.

Тегеран после достижения ядерной сделки в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет. В сентябре 2017 года Иран на параде показал баллистическую ракету «Хорремшахр» с дальностью полета две тысячи километров.

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #ракета

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