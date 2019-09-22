Беглов решил перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 22 сентября, на своей странице в «ВКонтакте» рассказал о решении перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в городе. Без данной меры, отметил градоначальник, застройщик может заморозить строительство детского сада, школы или поликлиники.

Кроме того, он рассказал, что из федерального бюджета были получены дополнительные деньги на дороги в Северной столице. Благодаря этому уже в следующем году, по словам губернатора, можно будет запустить строительство Широтной магистрали скоростного движения.

Также глава города заявил, что работы по благоустройству Малого Ильинского сада в Красногвардейском районе закончены.