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14:13   22 Сентября 2019
Россия

Беглов решил перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в Петербурге

Беглов решил перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в воскресенье, 22 сентября, на своей странице в «ВКонтакте» рассказал о решении перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в городе. Без данной меры, отметил градоначальник, застройщик может заморозить строительство детского сада, школы или поликлиники.

Кроме того, он рассказал, что из федерального бюджета были получены дополнительные деньги на дороги в Северной столице. Благодаря этому уже в следующем году, по словам губернатора, можно будет запустить строительство Широтной магистрали скоростного движения.

Также глава города заявил, что работы по благоустройству Малого Ильинского сада в Красногвардейском районе закончены. 

«Вчера выезжал с проверкой. Раньше здесь была свалка – а теперь сад», — заметил он.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #строительство #беглов

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