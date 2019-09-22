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14:03   22 Сентября 2019
Россия

Россиянам могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Россиянам могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Министерство здравоохранения предложило бесплатно или со скидкой выдавать пациентам лекарства, которые им назначил лечащий врач. Такой законопроект уже готовится, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в беседе с «Российской газетой».

Стоит отметить, что сейчас таким образом получают медикаменты льготники. Проект закона же должен расширить список лиц, которые обладают этим правом. Сперва в него включат граждан с отдельными видами заболеваний, отметила министр.

Она привела в пример «пилотные» эксперименты в Омске и Кирове. В первом городе пациенты, которые перенесли операции на сердце и сосудах, получали бесплатные препараты, препятствующие образованию тромбов. Во втором — гипертоникам предоставляли медикаменты, влияющие на давление. По словам Скворцовой, эти проекты снизили смертность и сократили количество вызовов скорой помощи.

Россиянам могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Ожидается, что Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может заработать уже в 2022 году, если законопроект будет принят. Более того, Минздрав хочет предложить и другие инициативы, в частности, бесплатное лекарственное обеспечение детей до 14 или 18 лет.

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Автор: Анна Манц
#минздрав #лекарства #скворцова

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