Ясная погода придет к москвичам на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ясная и прозрачная погода придет в Москву и область со вторника, 24 сентября. В понедельник в столице осадков не ожидается, но области все еще возможны. Пр ночам не исключены заморозки.

«Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», — отметил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что всю неделю температура воздуха днем будет находиться на отметке в 10 градусов, а ночью возможно похолодание до минусовой температуры.