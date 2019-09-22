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13:53   22 Сентября 2019
Россия

Ясная погода придет к москвичам на следующей неделе

Ясная погода придет к москвичам на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что ясная и прозрачная погода придет в Москву и область со вторника, 24 сентября. В понедельник в столице осадков не ожидается,  но области все еще возможны. Пр ночам не исключены заморозки.

«Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», — отметил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что всю неделю температура воздуха днем будет находиться на отметке в 10 градусов, а ночью возможно похолодание до минусовой температуры.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода

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