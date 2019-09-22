Владимир Соловьёв рассказал, почему российская оппозиция никогда не сможет объединиться

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв подвёл своеобразный итог летнему политическому сезону в России в целом и в Москве в частности. В своём Telegram-канале «СОЛОВЬЁВ» он жёстко раскритиковал позицию представителей так называемой несистемной оппозиции.

Беспринципная зависть

Первое, на что обратил внимание Соловьёв, это беспринципность оппозиционных лидеров. Эти люди не имеют политических, религиозных и даже нравственных координат, в следствие чего у них нет и чёткого видения будущего. Любая их политическая программа строится на деструктиве, уничтожении давно сложившихся устоев общества и государства. А чем заменить разрушенное они не предлагают, да это и не является их задачей, отметил журналист.

В качестве показательного примера этой деструктивной позиции Соловьёв приводит постоянную чехарду с «героями оппозиции», которые меняются у либералов практически еженедельно. Оппозиционные лидеры поддерживают всех, кто выступает против действующей власти и общества, и тех, кто это мог бы сделать.

По мнению Владимира Рудольфовича, деструктивная повестка оппозиционеров — это следствие ненависти и злобы. Среди их лидеров много тех, кто «выпал из гнезда» — бывших чиновников, политиков, любимцев прессы, отметил журналист. Сегодня они злятся из-за того, что некогда упустили свой шанс, и завидуют тем, кто его сумел реализовать. Именно по этой причине они всем скопом начинают травить своих бывших соратников, которым удаётся чего-то добиться в жизни.

Атеисты-мракобесы

Постоянные злость и ненависть привели к тому, что в воспалённом мозгу оппозиционера не остаётся места для чётких и взвешенных идей и мыслей, утверждает Соловьёв. Как следствие, совершенно необъяснимые и нелогичные позиции либералов по многим важным вопросам. В качестве примера журналист привёл тему религии.

Сегодня российская оппозиция издевается над православной верой российского народа, всеми силами пытается её опорочить, называет её мракобесием. Но в то же время они никогда не выступают против протестантизма, иудаизма, и уж тем более ислама. Очернять первые два религиозных течения не позволят хозяева и спонсоры, а изгаляться над третьим они попросту боятся, уверен Соловьёв. Самое интересное, что даже просто быть против православия у российских оппозиционеров не получается — сегодня они заявляют, что у верующего человека IQ ниже, а завтра сами бегут венчаться.

Это лицемерие проявляется и в политике. Сперва они требуют отмены 282 статьи Уголовного кодекса, а затем сами строчат доносы по этой же статье. В пример Соловьёв приводит «дело Тесака», на которого завели уголовное дело после кляуз Навального.

Внутренний раскол

В то же время в плеяде лицемерных лидеров оппозиции журналист выделяет Ходорковского. Среди всех либералов в своё время ему удалось подняться выше всех, и сегодня его ведёт не ненависть и зависть, а жажда мести. При этом беглый олигарх выгодно выделяется воспитанием и образованием, которые не позволяют ему опуститься до пошлости Навального, отметил Соловьёв. В то же время лицемерие не чуждо и ему, ведь в молодости был рьяным комсомольцем и сам выступал на партсобраниях по осуждению советских диссидентов.

Рассвирепевшего зверя, пышущего злобой и ненавистью, следовало бы бояться, но Соловьёв уверен, что оппозиция не представляет какой-либо силы, так как не способна к объединению. Причём не способна к этому она как раз по той самой причине, что больше всего либералы ненавидят друг друга.

«Навального тяготит менторский тон и интеллектуальное превосходство Альбац, а Дудя — мелкая буржуазность и пошлое мещанство Навального. Собчак не приемлет кудахтающих персонажей Эха, а Оля-конституция завидует и ненавидит Собчак за элитарность ее происхождения», — приводит конкретные примеры Соловьёв.

Таким образом, российская оппозиция настроена деструктивно не только к обществу и государству, но и к себе самой. По этой причине Соловьёв призывает не искать у либералов планов на будущее, потому что у них их просто быть не может.