Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов решил перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в Петербурге

Беглов решил перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в Петербурге

 Россиянам могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Россиянам могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

 Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке
Иран показал баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой

Иран показал баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой

Россиянин умер в Таиланде, упав с балкона гостиницы

Россиянин умер в Таиланде, упав с балкона гостиницы
Беглов решил перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в Петербурге

Беглов решил перейти на трехлетний цикл строительства соцобъектов в Петербурге

 Россиянам могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Россиянам могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

Порошенко заявил, что не существует «формулы Штайнмайера» по Донбассу

 Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке

Сын Порошенко ультиматумом заставил семью говорить на украинском языке
Иран показал баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой

Иран показал баллистическую ракету «Хорремшехр» с новой боеголовкой

Россиянин умер в Таиланде, упав с балкона гостиницы

Россиянин умер в Таиланде, упав с балкона гостиницы
13:43   22 Сентября 2019
Россия

Владимир Соловьёв рассказал, почему российская оппозиция никогда не сможет объединиться

Владимир Соловьёв рассказал, почему российская оппозиция никогда не сможет объединиться

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв подвёл своеобразный итог летнему политическому сезону в России в целом и в Москве в частности. В своём Telegram-канале «СОЛОВЬЁВ» он жёстко раскритиковал позицию представителей так называемой несистемной оппозиции.

Беспринципная зависть

Первое, на что обратил внимание Соловьёв, это беспринципность оппозиционных лидеров. Эти люди не имеют политических, религиозных и даже нравственных координат, в следствие чего у них нет и чёткого видения будущего. Любая их политическая программа строится на деструктиве, уничтожении давно сложившихся устоев общества и государства. А чем заменить разрушенное они не предлагают, да это и не является их задачей, отметил журналист.

В качестве показательного примера этой деструктивной позиции Соловьёв приводит постоянную чехарду с «героями оппозиции», которые меняются у либералов практически еженедельно. Оппозиционные лидеры поддерживают всех, кто выступает против действующей власти и общества, и тех, кто это мог бы сделать.

По мнению Владимира Рудольфовича, деструктивная повестка оппозиционеров — это следствие ненависти и злобы. Среди их лидеров много тех, кто «выпал из гнезда» — бывших чиновников, политиков, любимцев прессы, отметил журналист. Сегодня они злятся из-за того, что некогда упустили свой шанс, и завидуют тем, кто его сумел реализовать. Именно по этой причине они всем скопом начинают травить своих бывших соратников, которым удаётся чего-то добиться в жизни.

Владимир Соловьёв рассказал, почему российская оппозиция никогда не сможет объединиться

Атеисты-мракобесы

Постоянные злость и ненависть привели к тому, что в воспалённом мозгу оппозиционера не остаётся места для чётких и взвешенных идей и мыслей, утверждает Соловьёв. Как следствие, совершенно необъяснимые и нелогичные позиции либералов по многим важным вопросам. В качестве примера журналист привёл тему религии.

Сегодня российская оппозиция издевается над православной верой российского народа, всеми силами пытается её опорочить, называет её мракобесием. Но в то же время они никогда не выступают против протестантизма, иудаизма, и уж тем более ислама. Очернять первые два религиозных течения не позволят хозяева и спонсоры, а изгаляться над третьим они попросту боятся, уверен Соловьёв. Самое интересное, что даже просто быть против православия у российских оппозиционеров не получается — сегодня они заявляют, что у верующего человека IQ ниже, а завтра сами бегут венчаться.

Это лицемерие проявляется и в политике. Сперва они требуют отмены 282 статьи Уголовного кодекса, а затем сами строчат доносы по этой же статье. В пример Соловьёв приводит «дело Тесака», на которого завели уголовное дело после кляуз Навального.

Владимир Соловьёв рассказал, почему российская оппозиция никогда не сможет объединиться

Внутренний раскол

В то же время в плеяде лицемерных лидеров оппозиции журналист выделяет Ходорковского. Среди всех либералов в своё время ему удалось подняться выше всех, и сегодня его ведёт не ненависть и зависть, а жажда мести. При этом беглый олигарх выгодно выделяется воспитанием и образованием, которые не позволяют ему опуститься до пошлости Навального, отметил Соловьёв. В то же время лицемерие не чуждо и ему, ведь в молодости был рьяным комсомольцем и сам выступал на партсобраниях по осуждению советских диссидентов.

Владимир Соловьёв рассказал, почему российская оппозиция никогда не сможет объединиться

Рассвирепевшего зверя, пышущего злобой и ненавистью, следовало бы бояться, но Соловьёв уверен, что оппозиция не представляет какой-либо силы, так как не способна к объединению. Причём не способна к этому она как раз по той самой причине, что больше всего либералы ненавидят друг друга.

«Навального тяготит менторский тон и интеллектуальное превосходство Альбац, а Дудя — мелкая буржуазность и пошлое мещанство Навального. Собчак не приемлет кудахтающих персонажей Эха, а Оля-конституция завидует и ненавидит Собчак за элитарность ее происхождения», — приводит конкретные примеры Соловьёв.

Таким образом, российская оппозиция настроена деструктивно не только к обществу и государству, но и к себе самой. По этой причине Соловьёв призывает не искать у либералов планов на будущее, потому что у них их просто быть не может.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Петр Александров
#оппозиция #ходорковский #навальный #соловьев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...