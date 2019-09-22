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Россиянин умер в Таиланде, упав с балкона гостиницы

Россиянин умер в Таиланде, упав с балкона гостиницы
13:36   22 Сентября 2019
Весь мир

Россиянин умер в Таиланде, упав с балкона гостиницы

Россиянин умер в Таиланде, упав с балкона гостиницы

Гражданин РФ погиб, упав с балкона четвертого этажа одного из отелей таиландского Паттайя. По информации местных СМИ, сообщение о происшествии поступило в службу спасения в утром в воскресенье, 22 сентября.

Правоохранители и спасатели на месте происшествия нашли тело мужчины, лежащего на земле лицом вниз. Россиянин скончался до приезда сотрудников экстренных служб от многочисленных травм. Полицейские установили, что погибший являлся 35-летним Алексеем Заболоцких. В Паттайю он приехал, чтобы заниматься боксом.

СМИ отмечают, что накануне своей гибели Заболоцких употреблял алкоголь в номере отеля с друзьями. Под утро он вышел на балкон и сорвался с него. Полицейские устанавливают все детали и причину произошедшего.

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Автор: Алла Ларионова
#россиянин #таиланд

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